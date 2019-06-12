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رسميا.. ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد

الرياضة

رسميا.. ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد
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أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا اليوم الأربعاء، بشأن تقديم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد نجم الميرنغي الجديد للجماهير ووسائل الإعلام، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وقال ريال مدريد: "سيتم تقديم إيدين هازارد للجماهير ووسائل الإعلام غدا الخميس في 13 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب سانتياغو برنابيو".

وأضاف: "سوف يخطو هازارد أولى خطواته على ملعب البرنابيو لأول مرة غدا بقميص ريال مدريد، كما سيحضر لغرفة المؤتمرات وسيدلي  للصحفيين ببعض التصريحات".

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وكان اللاعب البالغ 28 عاما، قد انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل هازارد للفريق الإسباني بعقد يستمر لمدة 5 أعوام، بمبلغ قدّر بحوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى تعديلات ومكافآت لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 130 – 150 مليون يورو.

المصدر: realmadrid.com

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