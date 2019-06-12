سجن رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري خمس سنوات

أيدت الغرفة الجزائية الجزائرية قرار محكمة سطيف القاضي بإدانة حسان حمّار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة.

ووجهت لحمّار تهمة خيانة الأمانة واختلاس أموال خاصة حسب المادة 41 من قانون الفساد في الجزائر.

والقضية التي تمت مقاضاة رئيس نادي وفاق سطيف فيها، هي إدانته بالفساد وتلاعب بالعقار، وبحسب وسائل إعلام جزائرية، فحمَار الذي يملك تعاونية عقارية، أوهم عددا من ضحاياه بامتلاكه شققا فاخرة وسط مدينة سطيف، وباعها لهم واستلم مبالغ مالية ضخمة، دون أن يسلم الشقق لأصحابها كما تم الاتفاق عليه.

ويترأس حمَار نادي وفاق سطيف الذي ينشط في الدوري الجزائري الممتاز لكرة القدم، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الرابع.

المصدر: وكالات