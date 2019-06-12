كأس العالم للسيدات.. انتقادات تطال المنتخب الأمريكي بعد النتيجة التاريخية 13-0

أثار فوز الولايات المتحدة القياسي على نظيره التايلندي 13-0 واحتفالات اللاعبات التي تبعتها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، الثلاثاء، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار فوز الولايات المتحدة القياسي على نظيره التايلندي بثلاثة عشر هدفا دون رد، واحتفالات اللاعبات التي تبعتها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات، أمس الثلاثاء، ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت المباراة تألق أليكس مورجان، لاعبة نادي أورلاندو برايد الأمريكي، بعد أن سجلت 5 أهداف، لينطلق المنتخب الأمريكي المدافع عن اللقب مشواره في البطولة بأكبر انتصار في تاريخ البطولة، سواء للرجال أو السيدات.

وتباينت الآراء حول ما إذا كان ينبغي على اللاعبات الاكتفاء بنتيجة أقل والتهاون مع المنافسات اليائسات.

وانتقد اللاعب الأمريكي الدولي السابق تيلور تويلمان، اللاعبات بسبب االمبالغة بالاحتفال بهكذا فوز، وغرد على "تويتر": "الاحتفال بالأهداف يترك في فمي مذاقا مريرا مثل كثيرين منكم.. يساورني الفضول لمعرفة إن كان أحد اعتذر بعد المباراة".

0.0 problem with the score line as this is THE tournament BUT celebrating goals (like #9) leaves a sour taste in my mouth like many of you. Curious to see if anyone apologizes for this postgame. #USWNT#FIFAWWChttps://t.co/XfGh2e2Jms — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) June 11, 2019

فيما دافعت جيل إيليس مدربة الولايات المتحدة عن أسلوب فريقها، وقالت إن الاسترخاء رغم التقدم الكبير، كان سيمثل عدم احترام لتايلاند.

واتفق روب ستون، الذي يقدم تغطية كأس العالم لشبكة "فوكس سبورتس"، مع رأي تويلمان وقال: "الأمر كان مذلا في نقطة ما، الأمر تحول إلى مجرد تدريب على تسجيل الأهداف".

فيما دافع أليكسي لالاس، لاعب الولايات المتحدة السابق، عن المنتخب، قائلا: "ليست مشكلتهن أنهن يواجهن فريقا ضعيفا، المنتخب الأمريكي ليس موجودا هناك ليكون صديقا لأحد. المنتخب الأمريكي هناك ليفوز بكأس العالم".

المصدر: وكالات