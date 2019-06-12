أحاط الفرنسي كيليان مبابي مستقبله بمزيد من الضبابية والغموض، بعدما رفض تأكيد أو نفي إمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان من أجل الانضمام إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وعقب نهاية مباراة منتخب فرنسا ومضيفه الأندوري (4-0) التي أقيمت أمس في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، سأل أحد الصحفيين مبابي عن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فرد المهاجم اليافع قائلا: "الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن الريال، تطرحون دائما هذا السؤال، ولكن ليس الآن".

Mbappé was asked about Real Madrid after France’s win against Andorra: “Now is not the time to talk about Rea Madrid. You always ask me the same thing, but now is not the time.” pic.twitter.com/LmFfdH7zyf — SB (@Realmadridplace) 11 июня 2019 г.

وكشفت تقارير إعلامية، أن والد مبابي، بدأ بالفعل بالعمل على نقل نجله إلى النادي الملكي، مشيرة إلى أن صاحب الـ20 عاما، غير راض عن دوره في الفريق الباريسي.

ويرى مبابي وفقا للتقارير، أنه يجب أن يتعامل على قدم المساواة مع البرازيلي نيمار دا سيلفا النجم الأول لسان جيرمان، وينبغي أن يتمتع بنفس الامتيازات التي يتمتع بها اللاعب البرازيلي، بما فيها الحصول على راتب سنوي قدره 36 مليون يورو، وهو أكبر راتب بين لاعبي "البي إس جي" ويتقاضه نيمار.

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وتتوقع وسائل الإعلام أن تبلغ قيمة صفقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد في حال إتمامها، نحو 230 مليون يورو، وسيصبح بعدها الدولي الفرنسي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وشارك مبابي في 43 مباراة مع سان جيرمان في الموسم المنصرم، وسجل 39 هدفا مع 17 تمريرة حاسمة، ويمتد عقده مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2023.

المصدر: championat.com