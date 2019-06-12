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بوغبا يكشف سر امتناعه عن رسم الوشم واستبداله بالتسريحات

الرياضة

بوغبا يكشف سر امتناعه عن رسم الوشم واستبداله بالتسريحات
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يتفنن النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي دوما بالظهور بتسريحات غريبة في ظل الانتقادات لاهتمامه الزائد بـ"النيولوك" وعدم التركيز في التدريب والمباريات.

وكشف بوغبا عن السبب الذي يجعله لا يحب رسم الوشم على جسده، رغم ما يلاقيه فن الوشم على الجسد من رواج وشهرة بين لاعبي ونجوم العالم بكرة القدم.

وقال بوغبا في حديثه لصحيفة "تايمز": "في طفولتي تأثرت بعدد من الشخصيات ذات القدرات الخارقة والخيالية مثل أبناء جيلي، لذا أحب أن أرسم أشكالهم وأصبغ شعري بألوان رموزهم".

وأضاف: أعلم أنني أتعرض للنقد بسبب تنوع تسريحاتي، لكني متفهم لذلك من الطبيعي أن يكون هناك أشخاص لا يحبونك لذلك ينتقدونك عند أي تصرف، ويستغلونه لمهاجمتك، هذه هي الحياة وأنا متقبل لجميع الآراء".

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وبالنسبة للوشم، قال: "لا أرسمه لأسباب دينية كما لا أراه مناسبا لي لأنه لا يناسب البشرة السمراء، لا يمكن للرسم أن يظهر عليها..(ويضحك)".

وأضاف: "أحب الوشم وتلك الفنون المتعلقة به وأشاهدها، لكنني لن أرسم على جسدي".

ويحرص النجم الفرنسي على السفر إلى مكة المكرمة والمدينة لأداء مناسك العمرة وأيضا فريضة الحج برفقة عائلته وأصدقائه بعيدا عن أجواء كرة القدم وضغوطها.

ورغم أن بوغبا يميل إلى الاهتمام بالمظاهر وهذا ينعكس في اهتمامه بقصات شعره المتغيرة باستمرار، لكن الجانب الديني في حياته كبير ويهتم به جدا.

المصدر: play.acast.com

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