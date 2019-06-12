أعلن الفرنسي ألان جيريس مدرب منتخب تونس لكرة القدم، تشكيلته النهائية من 23 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت عودة النجم يوسف المساكني واستبعاد علي معلول.

ويعود المساكني الملقب بـ"النمس" والمعار إلى "أويبن" البلجيكي من ناديه الدحيل القطري، بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018 بسبب الإصابة.

وأكد جيريس في تصريحات إعلامية سابقة أنه لا يريد وضع حدود لطموحات المنتخب في بطولة إفريقيا، معتبرا أن بلوغ الدور نصف النهائي يشكل "رغبة وهدفا واضحا (...) لكن لماذا نضع حدودا؟".

وشهدت قائمة "نسور قرطاج" مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في استبعاد جيريس للظهير الأيسر علي معلول (الأهلي المصري) دون ذكر للأسباب، وتعويضه بكريم العواضي.

ويخوض منتخب تونس المتوج باللقب القاري عام 2004 على أرضه، غمار بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو و19 يوليو، في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات مالي، وموريتانيا، وأنغولا.

فيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي)، معز بن شريفية (الترجي)، معز حسن (نيس الفرنسي).

في خط الدفاع: نسيم هنيد (الصفاقسي)، ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني)، ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني)، وجدي كشريدة (النجم الساحلي)، أيمن بن محمد (الترجي)، أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي)، كريم العواضي (النجم الساحلي)، رامي البدوي (الفيحاء السعودي).

في خط الوسط: الفرجاني ساسي (الزمالك المصري)، إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي)، غيلان الشعلالي (الترجي)، مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف المساكني (أويبن البلجيكي)، نعيم السليتي (ديغون الفرنسي).

في خط الهجوم: بسام الصرارفي (نيس الفرنسي)، أنيس البدري وياسين الخنيسي (الترجي)، وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، فراس شواط (الصفاقسي).

المصدر: وكالات