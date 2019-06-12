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الجيش الإسرائيلي يستغل محمد صلاح في مهاجمة الفلسطينيين (صورة)

الرياضة

الجيش الإسرائيلي يستغل محمد صلاح في مهاجمة الفلسطينيين (صورة)
twitter \mo salah
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استغل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صورة النجم المصري محمد صلاح وهو يسمك بسمكة اصطادها على ساحل البحر الأحمر ليهاجم الفلسطينيين، وينعتهم بـ"الإرهابيين".  

ونشر أدرعي على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح وعلق عليها بنص قرآني قائلا: "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا… لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.. صيد الأسماك في قطاع غزة هو أحد أهم المجالات الاقتصادية التي يعتمد عليها الصيادون للرزق. وأي سمك في العالم أطيب من سمك غزة؟! لكن للأسف وبسبب مواصلة إطلاق البالونات الحارقة من غزة اضطرت إسرائيل لتقليص مسافة الصيد ليضر الإرهاب المنطلق من غزة بسكان القطاع أولا وأخيرا".

وأضاف: "فلا تسمحوا لبعض القادة الإرهابيين بحرمانكم مما رزقكم الله، محمد صلاح… علِّم قادة الإرهاب فوائد السمك".

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ولاقت التغريدات رودو فعل سلبية على محاولة أدرعي تصوير الفلسطينيين "مخربين وإرهابيين" وزج صورة اللاعب المصري للترويج لإسرائيل.

المصدر: "تويتر"

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