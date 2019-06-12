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ثاني محام يتخلى عن متهمة نيمار بالاغتصاب

الرياضة

ثاني محام يتخلى عن متهمة نيمار بالاغتصاب
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لا يزال الجدل مستمرا حول قضية نيمار نجم باريس سان جيرمان مع عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد التي تتهمه باغتصابها، وآخر التطورات تخلي محامي الدفاع عن الضحية "المزعومة".

ومع محاولات ترينداد إثبات مزاعمها بتعرضها للاغتصاب على يد النجم البرازيلي في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، وامتلاكها لدلائل تثبت الواقعة، وجهت المدعية أصابع الاتهام لمحاميها واعتبرته المسؤول عن سرقة الفيديو الذي يحتوي على لقطات جديدة قامت هي بتصويرها خفية أثناء قيام نيمار بالاعتداء عليها في الليلة الثانية لحادث "الاغتصاب".

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وقالت ترينداد إنها بحثت عن الجهاز اللوحي التابلت عبر "جي بي إس" من خلال شركة آبل ووجدت أنه كان في مكتب المحامي المسؤول عن قضيتها.

وأعلن المحامي دانيلو غارسيا أندرادي انسحابه من مهمة الدفاع عن حقوق موكلته البرازيلية في قضيتها ضد قائد منتخب "السامبا"، والسبب يكمن في سوء تفاهم بينهما، وشعوره أن المدعية تدير مخطط إبتزاز لنيمار دون أدلة واضحة، لتفقد المحامي الثاني لها خلال أقل من أسبوعين فقط.

المصدر:marca.com

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