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شاهد.. لاعبو منتخب بوروندي يتهافتون على التقاط الصور مع نجم الجزائر

الرياضة

شاهد.. لاعبو منتخب بوروندي يتهافتون على التقاط الصور مع نجم الجزائر
Karim VLOG/Youtube.com
شاهد.. لاعبو منتخب بوروندي يتهافتون لالتقاط الصور مع نجم الجزائر
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تهافت عدد من لاعبي منتخب بوروندي على نجم منتخب الجزائر رياض محرز لالتقاط صور تذكارية معه، وذلك بعد نهاية مباراة المنتخبين الودية التي أقيمت أمس في قطر، استعدادا لكأس إفريقيا.

وعقب إطلاق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، هرع مجموعة من لاعبي بوروندي صوب محرز، أفضل لاعب إفريقي لعام 2016، لالتقاط صور تذكارية وصور "السيلفي" معه، وهو ما استجاب له الدولي الجزائري بصدر رحب.

ويستعد المنتخبان لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى الـ19 من الشهر المقبل، ويتطلع منتخب الجزائر للفوز بالبطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في العام 1990 على أرضه، فيما يسعى منتخب بوروندي لترك انطباع طيب، وتقديم نفسه بشكل جيد، في أول مشاركة له في العرس الكروي الإفريقي.

المصدر: RT

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