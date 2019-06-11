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"كالتشيو ميركاتو": غريزمان إلى سان جيرمان ومبابي إلى ريال مدريد؟

الرياضة

"كالتشيو ميركاتو": غريزمان إلى سان جيرمان ومبابي إلى ريال مدريد؟
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كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الفرنسي أنطوان غريزمان قد ينضم إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على أن يرحل مواطنه كيليان مبابي عن الفريق الباريسي.

وذكر الموقع الإيطالي نقلا عن تقارير إعلامية إسبانية، أن غريزمان الذي أعلن قبل أيام رحيله عن أتلتيكو مدريد دون تحديد وجهته المقبلة، قد ينتقل إلى سان جيرمان، وهو ما سيدفع مبابي للرحيل صوب نادي ريال مدريد.

وأوضح الموقع أن غريزمان البالغ 28 عاما، يشعر بأن باريس سان جيرمان هو المكان المناسب له إذا لم تكلل بالنجاح صفقة انتقاله إلى برشلونة هذا الصيف.

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وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أنه في حال انضمام غريزمان إلى "البي إس جي"، فسيدفع بمبابي بعيدا عن أسوار ملعب "حديقة الأمراء"، لاسيما وأن الفريق الباريسي يدرك أن شعبية الأول أكبر في فرنسا مقارنة بالثاني.

والأكثر من ذلك، فعلاقة مبابي مع البرازيلي نيمار، النجم الأول لباريس سان جيرمان ليست في أفضل حالاتها.

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وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق عن رغبة الريال في التعاقد مع مبابي من سان جيرمان، وربما تسهل مهمته، بمجرد ضم هذا الأخير لغريزمان.

المصدر: calciomercato.com

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