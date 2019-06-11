صورة صلاح مع فنانة مصرية تثير الانتقادات قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا

نشرت الممثلة المصرية أمينة خليل صورة لها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" مع النجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء وجوده في الغردقة، لقضاء إجازته الصيفية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي أثارت ردود أفعال متباينة بين تعليقات ساخرة وأخرى ناقدة لتصرفات النجم المصري في هذه الفترة التي تسبق انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بـ9 أيام فقط.

وانتقد البعض قضاء صلاح الوقت في الاستجمام والراحة مقابل وجود لاعبي المنتخب المصري في معسكر مغلق منذ أسبوع، تحضيرا لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق في 21 من الشهر الجاري وحتى 19 من شهر يوليو المقبل على الأراضي المصرية.

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وحاول البعض الدفاع عن لاعبهم المحبوب واعتبار الصورة عادية لنجم يتسابق الجميع على التقاط صور معه.

وغمز آخرون بالعلاقة السلبية بين اللاعب العالمي واتحاد الكرة المصري، والتي قد تؤثر على التزام صلاح بالمنتخب.

ويقضي الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا إجازته في الجونة، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

يذكر أن قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا أوقعت المنتخب المصري الساعي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر منتخب في القارة حاصل على لقب البطولة بـ7 ألقاب، في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات، الكونغو الديقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

المصدر: "إنستغرام"