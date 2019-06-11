كشف موقع Tuttosport الإيطالي أن نادي يوفنتوس يخطط لضم 4 لاعبين من ريال مدريد دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأورد الموقع، أن لاعب خط الوسط الإسباني إيسكو، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، قد يواصلان مسيرتهما في يوفنتوس انطلاقا من الموسم المقبل.

Isco? 🤔

Marcelo? 🤔

Both? 🤔



Juventus are keen to lure the pair away from Real Madrid, according to a report from Tuttosport. pic.twitter.com/sJLGhyRUjG — Goal (@goal) 25 февраля 2019 г.

وأشار إلى أن إدارة اليوفي مهتمة كذلك، بالتعاقد مع لاعبين آخرين من الفريق الملكي، وهما الإسباني داني سيبايوس، وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيز.

وكشفت تقارير إعلامية، أن فرص انضمام مارسيلو إلى يوفنتوس هي الأكبر بين اللاعبين الأربعة، في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لاعب نادي ليون، يرلاند ميندي، الذي يلعب في نفس مركز النجم البرازيلي، إضافة إلى أن هذا الأخير، يرغب في الالتحاق بصديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف اليوفي.

وشارك مارسيلو البالغ 31 عاما في 32 مباراة مع الريال في كافة المسابقات في الموسم المنصرم، الذي خرج منه الفريق الأبيض خاوي الوفاض.

المصدر: matchtv.ru