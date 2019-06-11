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معارضة 15 ناديا إيطاليا لتعديلات دوري الأبطال

الرياضة

معارضة 15 ناديا إيطاليا لتعديلات دوري الأبطال
Reuters
معارضة 15 ناديا إيطاليا لتعديلات دوري الأبطال
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عارض 15 ناديا من الدوري الإيطالي لكرة القدم، إصلاحات رابطة الأندية الأوروبية المقترحة على مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي يدعمها يوفنتوس بطل "الكالتشيو" في آخر ثماني سنوات.

وتم إجراء تصويت أمس من قبل رابطة الدوري الإيطالي في ما يخص نصا مشتركا معارضا لمشروع رابطة الأندية الأوروبية، فكان يوفنتوس المعترض الوحيد فيما امتنعت أندية روما، إنتر، ميلان وفيورنتينا عن التصويت، بحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".

وتقترح رابطة الأندية الأوروبية نظام مسابقات بمشاركة 128 ناديا موزعة على ثلاث بطولات (عوضا عن بطولتين حاليا)، بغرض اعتمادها بدءا من العام 2024.

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وبحسب الصيغة الجديدة، سيكون دوري الأبطال من أربع مجموعات من ثمانية فرق في الدور الأول، بدلا من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق، بحيث تتأهل الفرق الستة الأولى من كل مجموعة إلى النسخة المقبلة، بصرف النظر عن ترتيبها في بطولاتها الوطنية، ما قد يقلص بشكل كبير أهمية تلك البطولات.

ورأت الأندية الإيطالية الـ15 المعارضة، أن خططا مماثلة قد تخفض 35 في المئة من إيرادات الدوري الإيطالي.

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ولا تلاقي التعديلات رواجا لدى بعض البطولات وخصوصا رابطة الدوري الإنجليزي التي عارضتها بالإجماع، كما عارضت الإصلاحات سبعة أندية إسبانية، لم يكن العملاقان ريال مدريد وبرشلونة من بينها.

المصدر: وكالات

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