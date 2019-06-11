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بالفيديو.. مجهول يسرق غرف ملابس اللاعبين تحت عدسة كاميرا المراقبة

الرياضة

بالفيديو.. مجهول يسرق غرف ملابس اللاعبين تحت عدسة كاميرا المراقبة
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أقدم مجهول على سرقة خزائن غرفة تبديل الملابس التابعة لفريق خيمكي مساء الاثنين، أثناء مباراة نهائي الدوري الروسي لكرة السلة التي جمعت خيمكي بضيفه تسسكا موسكو.

والتقطت كاميرات المراقبة صورة الشخص الذي دخل للغرفة وسرق ممتلكات اللاعبين، بينما كان الجميع مشغول بمجريات المباراة في الصالة.

وتقوم شرطة موسكو بإجراء تحقيق لإلقاء القبض على السارق، وقام لاعبو خيمكي بنشر فيديو وصور اللص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاز تسسكا موسكو في المباراة الختامية بنتيجة 80-62، ليتوج بلقب الدوري الروسي لكرة السلة، بعد أن نجح بكسب العلامة التامة في سلسلة لقاءات الدوري النهائي أمام خيمكي 3-0.

المصدر: وكالات

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