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فينيسيوس يفضل اللعب بجوار بنزيما بدلا من ميسي ورونالدو

الرياضة

فينيسيوس يفضل اللعب بجوار بنزيما بدلا من ميسي ورونالدو
AFP XfRjiouA9U
فينيسيوس يختار بنزيما بدلا من ميسي ورونالدو
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فضل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد اللعب بجوار زميله في الفريق الملكي المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بدلا من الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وخلال مقابلة صحفية مع إحدى القنوات البرازيلية، فاجأ فينيسيوس الجميع برده، عندما سئل عن اللاعب الذي يفضل اللعب بجواره بين الثنائي ميسي رونالدو، حيث قال: "ميسي لاعب غير عادي، إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

وأوضح صاحب الـ18 عاما: "من الصعب الإجابة عن هذا السؤال، مع من أود اللعب، مع كريستيانو أم ليونيل.. لم يسبق لي اللعب مع أي واحد منهما في فريق واحد، لذلك أنا لا أعرف.. أفضل بنزيما، فهو دائما في الملعب ويقدم المساعدة في الأوقات الصعبة".

وشارك فينيسيوس في الموسم الماضي، للمرة الأولى مع الفريق الأول لنادي ريال مدريد، وخاض معه 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف مع 12 تمريرة حاسمة.

ويتوقع أن يرحل اللاعب اليافع عن صفوف "الميرينغي" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى أحد الأندية على سبيل الإعارة، لاكتساب الخبرة والحصول على فرصة أكبر للعب بشكل منتظم، قبل العودة لريال مدريد مجددا للمنافسة على مركز في التشكلية الأساسية.

المصدر:matchtv.ru

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