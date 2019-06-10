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المدعية على نيمار بالاغتصاب تكشف دليلا آخر ضده

الرياضة

المدعية على نيمار بالاغتصاب تكشف دليلا آخر ضده
AFP / SBT
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زعمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد، بأنها تملك دليلا آخر في مكان آمن، يدين مواطنها نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، باغتصابها.

وهدد دانيلو غارسيا أندرادي، محامي ناجيلا ترينداد، بالتخلي عن الدعوى في حال لم تقدم موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه.

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وأعلنت عارضة الأزياء البرازيلية، في وقت سابق، أن لديها مقطع فيديو مصور مدته 7 دقائق سجلته خلال اللقاء الثاني لها مع نيمار في أحد فنادق باريس، يتضمن أدلة كافية لإدانة اللاعب، قبل أن تدعي بأن الشريط سرق من داخل منزلها. في حين فند مالكو الشقة التي تسكن فيها البرازيلية حقيقة سرقة المنزل، وذلك وفقا لموقع "AS" الإسباني.

ولكنها زعمت بأنها تملك دليلا آخر يؤكد تورط نيمار في قضية الاغتصاب، وهو في مكان آمن في "الخزنة".

وتتهم البرازيلية مواطنها النجم نيمار باغتصابها في أحد الفنادق في باريس، وانتشر مقطع فيديو قصير مدته نحو دقيقة واحدة، على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شجارا حدث بين نيمار وترينداد في غرفة نوم داخل أحد الفنادق.

وأدلى الطرفان بشهادتيهما أمام الشرطة البرازيلية يوم الجمعة الماضي، بحسب ما أفادت تقارير الصحافة البرازيلية، علما أن نيمار ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، ويقول إنه وقع ضحية ابتزاز.

المصدر: "/rsport.ria.ru" 

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