الروسية شارابوفا تعود إلى الملاعب عبر بوابة مايوركا

أعلن منظمو دورة مايوركا الإسبانية للتنس، أن الروسية ماريا شارابوفا، ستشارك في الدورة بعد تعافيها من عملية جراحية في كتفها اليمنى خضعت لها في فبراير الماضي.

وأكد المنظمون في بيان أن اللاعبة المصنفة أولى عالميا سابقا و49 حاليا، ردت بـ "نعم على دعوة منظمي دورة مايوركا، وستعود إلى الملاعب بعد أشهر دون مشاركة في الدورات بسبب إصابة في كتفها اليمنى".

ونقل البيان عن الروسية قولها: "أنا سعيدة جدا للإعلان أنني سأقبل بطاقة الدعوة من أجل خوض دورة مايوركا"، التي ستقام على ملاعب عشبية بين الـ17 يونيو الحالي والـ23 منه.

Russian #tennis player Maria Sharapova has informed that she may take part in the tournament of the Women’s Tennis Association in the Spanish town of Santa Ponsa on the island of Mallorca; the 32-year-old athlete stated on Instagram. pic.twitter.com/vsOmZlCBiV — BusinessCentralAsia (@BCAmagazine) 5 июня 2019 г.

وكانت شارابوفا خضعت لعملية جراحية ثانية في كتفها في فبراير الماضي، بعد أولى عام 2008. وقبل غيابها عن الملاعب، شاركت صاحبة الـ32 عاما في الثاني من يناير الماضي في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، وبلغت ثمن النهائي، وخسرت أمام الأسترالية آشلي بارتي.

المصدر: وكالات