الرئاسة التركية: نرفض معاملة الإيسلنديين السيئة لمنتخبنا الوطني

أكد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، رفض بلاده التام للمعاملة السيئة التي تلقاها المنتخب التركي لكرة القدم في مطار العاصمة الإيسلندية ريكيافيك.

وأوضح قالن في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، أن أنقرة ستقوم بما يلزم تجاه الإساءة لأعضاء المنتخب التركي، وأن الإجراءات اللازمة بدأت فعليا.

Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır.



Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır.



En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 10 июня 2019 г.

ولفت إلى أن تركيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب منتخبها الوطني، وتقدم الدعم اللازم لأعضاء الفريق.

وتابع قائلا: "منتخبنا الوطني لكرة القدم، سيقدم أفضل رد لهذه المعاملة السيئة في الملعب يوم غد الثلاثاء".

ووصل المنتخب التركي أمس إلى العاصمة ريكيافيك، لمواجهة نظيره الإيسلندي في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.

واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات سفرهم وتفتيشهم.

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تجدر الإشارة إلى أن منتخب تركيا يتصدر برصيد 9 نقاط ترتيب المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانب آيسلندا (6 نقاط)، منتخبات فرنسا (6 نقاط)، ومولدوفا (3 نقاط)، وألبانيا (3 نقاط)، وأندورا (صفر نقطة).

المصدر: "الأناضول"