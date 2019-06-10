 
مباشر

محامي المدعية على نيمار يهددها بالتخلي عن قضية الاغتصاب

الرياضة

محامي المدعية على نيمار يهددها بالتخلي عن قضية الاغتصاب
Reuters AMANDA PEROBELLI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyv9

هدد محامي عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد والتي اتهمت النجم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي باغتصابها بالتخلي عن الدعوى في حال لم تقدم موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه.

وكشف موقع "جي وان" الإلكتروني البرازيلي، أن المحامي دانيلو غارسيا أندرادي الذي تولى قضية اتهام اللاعب البرازيلي على المرأة البالغة 26 عاما، ينتظر أن تعرض عليه موكلته ترينداد، مضمون فيديو مصور مدته 7 دقائق تم تسجيله خلال اللقاء الثاني لها مع نيمار في أحد فنادق باريس.

وبحسب المصدر نفسه، تؤكد ترينداد أن الفيديو الكامل يتضمن أدلة كافية لإدانة نيمار، لكنها تدعي أن الشريط سرق من داخل منزلها، لكن الشرطة لم تعثر بعد قيامها بتفتيش شقة الضحية على أي بصمات "مجهولة"، باستثناء بصمات عارضة الأزياء وعاملة النظافة.

إقرأ المزيد
فيديو يزعم تأكيد تهمة اغتصاب نيمار امرأة في باريس
فيديو يزعم تأكيد تهمة اغتصاب نيمار امرأة في باريس
إقرأ المزيد
بعد التحقيق.. الشرطة تكشف أكذوبة إدعاء ضحية نيمار
بعد التحقيق.. الشرطة تكشف أكذوبة إدعاء ضحية نيمار

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصير لاتتجاوز مدته دقيقة وسبع ثوان، يظهر شجارا حدث بين نيمار وترينداد في غرفة نوم داخل أحد الفنادق.

وأدلى الطرفان بشهادتيهما إلى الشرطة البرازيلية يوم الجمعة الماضية، بحسب ما أفادت تقارير الصحافة البرازيلية، علما أن نيمار ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، ويقول إنه وقع ضحية ابتزاز.

المصدر: rappler.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد اغتصاب متكرر.. فتاة هولندية في الـ17 تنهي حياتها بـعد رفض طلبها "الموت الرحيم"