محامي المدعية على نيمار يهددها بالتخلي عن قضية الاغتصاب

هدد محامي عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا ترينداد والتي اتهمت النجم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي باغتصابها بالتخلي عن الدعوى في حال لم تقدم موكلته أدلة إضافية على ما تدعيه.

وكشف موقع "جي وان" الإلكتروني البرازيلي، أن المحامي دانيلو غارسيا أندرادي الذي تولى قضية اتهام اللاعب البرازيلي على المرأة البالغة 26 عاما، ينتظر أن تعرض عليه موكلته ترينداد، مضمون فيديو مصور مدته 7 دقائق تم تسجيله خلال اللقاء الثاني لها مع نيمار في أحد فنادق باريس.

وبحسب المصدر نفسه، تؤكد ترينداد أن الفيديو الكامل يتضمن أدلة كافية لإدانة نيمار، لكنها تدعي أن الشريط سرق من داخل منزلها، لكن الشرطة لم تعثر بعد قيامها بتفتيش شقة الضحية على أي بصمات "مجهولة"، باستثناء بصمات عارضة الأزياء وعاملة النظافة.

Danilo Garcia Andrade, the new lawyer of the woman at the center of the alleged rape scandal, wants his client to provide further evidence. #Sportshttps://t.co/ebSUXw7lqT — Rappler Sports (@RapplerSports) June 10, 2019

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وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصير لاتتجاوز مدته دقيقة وسبع ثوان، يظهر شجارا حدث بين نيمار وترينداد في غرفة نوم داخل أحد الفنادق.

وأدلى الطرفان بشهادتيهما إلى الشرطة البرازيلية يوم الجمعة الماضية، بحسب ما أفادت تقارير الصحافة البرازيلية، علما أن نيمار ينفي تهمة الاغتصاب الموجهة إليه، ويقول إنه وقع ضحية ابتزاز.

المصدر: rappler.com