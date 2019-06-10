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البرازيلي رافينيا من بايرن ميونيخ إلى فلامنغو

الرياضة

البرازيلي رافينيا من بايرن ميونيخ إلى فلامنغو
Reuters MICHAEL DALDER
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أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة أن مدافعه البرازيلي رافينيا والذي ينتهي عقده أواخر يونيو، سيعود إلى بلاده للدفاع عن ألوان فريق فلامنغو.

وأكد الناديان أن رافينيا وقع عقدا متده عامان مع بطل الدوري البرازيلي خمس مرات، واضعا حدا لمسيرة امتدت 14 عاما في القارة العجوز.

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وودع مشجعو ملعب "أليانز أرينا" الشهر الماضي لاعبهم البالغ من العمر 33 عاما بعد ثمانية أعوام أمضاها مع الفريق البافاري، قبل نهاية عقده في 30 يونيو الحالي.

وانضم رافينيا إلى بايرن عام 2011 قادما من جنوى الإيطالي الذي دافع عن ألوانه بين 2010 و2011، بعدما كان قد أمضى خمسة أعوام في "البوندسليغا" مع شالكه بين عامي 2005- 2010.

ولعب البرازيلي دورا بارزا في تألق بايرن على الساحتين المحلية والدولية، وخاض معه 266 مباراة في مختلف المسابقات وفاز بـ 18 لقبا.

المصدر: أ ف ب 

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