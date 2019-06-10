صعود بطلة "رولان غاروس" لوصافة تصنيف محترفات التنس

صعدت الأسترالية آشلي بارتي بطلة "رولان غاروس" ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى وصافة التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر الاثنين.

وأحرزت بارتي البالغة 23 عاما السبت الماضي أول لقب كبير في مسيرتها بفوزها في النهائي على التشيكية الشابة ماركيتا فوندروسوفا، لتتسلق ست درجات على سلم التصنيف الذي لا تزال اليابانية ناومي أوساكا في صدارته رغم خروجها المبكر.

#RolandGarros champion Ash #Barty is up to a career-high No. 2 in the world in the latest WTA rankings - and she has her eyes set on taking the No. 1 spot during the grass season!



Read more > https://t.co/h4CcK8LZWnpic.twitter.com/m5jXfOHZCx — Live Tennis (@livetennis) June 10, 2019

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وتراجعت بطلة العام الماضي الرومانية سيمونا هاليب إلى المركز الثامن، بعد خسارتها 5 مراكز عقب خروجها من ربع نهائي "رولان غاروس"، فيما تقدمت الوصيفة الجديدة فوندروسوفا البالغة 19 عاما 22 مرتبة لتصل إلى المركز السادس عشر في أفضل تصنيف لها.

وخرجت الأميركية سيرينا وليامز من نادي العشر الأوائل بعد أسبوعين فقط من عودتها إليه، وذلك بانتهاء مشوارها الفرنسي في الدور الثالث.

المصدر: وكالات