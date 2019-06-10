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فابريغاس يمازح لاعب منتخب روسيا بعد الأهداف التسعة

الرياضة

فابريغاس يمازح لاعب منتخب روسيا بعد الأهداف التسعة
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مازح الإسباني الدولي سيسك فابريغاس زميله في فريق موناكو الفرنسي، ألكسندر غولوفين، بعد فوز منتخب روسيا بتسعة أهداف، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ونشر لاعب المنتخب الروسي على صفحته في "إنستغرام" صورة من فوز منتخب بلاده العريض أمام سان مارينو، معلقا عليها باللغة الروسية:" شكرا لدعمكم".

وعلق لاعب الوسط الإسباني بطل العالم وبطل أوروبا مرتين، مازحا: "9 أهداف ولم تنجح بتسجيل هدف واحد؟! كيف ذلك يا غولو".

فابريغاس يمازح لاعب منتخب روسيا بعد الأهداف التسعة
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تصفيات
تصفيات "يورو 2020".. روسيا تمطر شباك سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة

وكان المنتخب الروسي قد حقق أكبر انتصار في تاريخه، بفوزه على سان مارينو 9-0 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2020".

المصدر: alex_golovin\instagram

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