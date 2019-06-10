سيارة "التحكم عن بعد" تثير السخرية في نهائي دوري الأمم الأوروبية

سبق نهائي دوري الأمم الأوربية أمس الأحد عرض غريب لتسليم كرة المباراة إلى أرض الملعب في بورتو، حيث تم إحضارها محمولة على سيارة "تحكم عن بعد" صغيرة بالكاد كانت تتسع للكرة.

ولم تكن فكرة تقديم الكرة بواسطة السيارة الصغيرة فكرة عشوائية بل تم تسريب مخطط ضمن مستندات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوضح مسار السيارة الذي ستقطعه لتصل إلى منتصف ملعب "الدراغاو".

وأثار مشهد تسليم الكرة لحكم المباراة، سخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفنن البعض بإطلاق الدعابات.

Remote control car brings ball onto pitch for Nations League final in bizarre pre-match ceremony which leaves fans baffled https://t.co/ANDMflQ0li — Sun Sport (@SunSport) June 10, 2019

إقرأ المزيد

وقال أحد المغردين على "تويتر": "فكرة استخدام سيارات التحكم عن بعد على أرض الملعب في دوري الأمم الأوروبية هي مجرد فكرة سخيفة".

فيما قال آخر ساخرا: "أحب أن أعيش في عالم توصل إلى فكرة عبقرية بتقديم كرة القدم إلى الميدان عبر سيارة تحكم ذلك يشعرك أنك في عام 300 ألف ميلادية".

وعلق مغرد ممازحا: "السيارة الصغيرة التي خرجت في نهائي دوري الأمم الأوروبية هي لرفع المزاج".

وكان قد تم تسليم كرة المباراة بالطريقة نفسها خلال مباراة فرنسا الودية مع بوليفيا هذا الأسبوع، ببادرة لاقت الكثير من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: thesun.co.uk