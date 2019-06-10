 
مباشر

سيارة "التحكم عن بعد" تثير السخرية في نهائي دوري الأمم الأوروبية

الرياضة

سيارة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lysi

سبق نهائي دوري الأمم الأوربية أمس الأحد عرض غريب لتسليم كرة المباراة إلى أرض الملعب في بورتو، حيث تم إحضارها محمولة على سيارة "تحكم عن بعد" صغيرة بالكاد كانت تتسع للكرة.

ولم تكن فكرة تقديم الكرة بواسطة السيارة الصغيرة فكرة عشوائية بل تم تسريب مخطط ضمن مستندات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوضح مسار السيارة الذي ستقطعه لتصل إلى منتصف ملعب "الدراغاو".

وأثار مشهد تسليم الكرة لحكم المباراة، سخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفنن البعض بإطلاق الدعابات.

إقرأ المزيد
بالأرقام.. سيلفا رجل مباراة البرتغال وهولندا (فيديو)
بالأرقام.. سيلفا رجل مباراة البرتغال وهولندا (فيديو)

وقال أحد المغردين على "تويتر": "فكرة استخدام سيارات التحكم عن بعد على أرض الملعب في دوري الأمم الأوروبية هي مجرد فكرة سخيفة".

فيما قال آخر ساخرا: "أحب أن أعيش في عالم توصل إلى فكرة عبقرية بتقديم كرة القدم إلى الميدان عبر سيارة تحكم ذلك يشعرك أنك في عام 300 ألف ميلادية".

وعلق مغرد ممازحا: "السيارة الصغيرة التي خرجت في نهائي دوري الأمم الأوروبية هي لرفع المزاج".

وكان قد تم تسليم كرة المباراة بالطريقة نفسها خلال مباراة فرنسا الودية مع بوليفيا هذا الأسبوع، ببادرة لاقت الكثير من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: thesun.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا