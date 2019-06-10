شاهد.. نوير يتقمص دور المدافع ويتلاعب بمهاجم بيلاروس

خطف الحارس الألماني مانويل نوير الأضواء خلال مباراة جمعت منتخب بلده بنظيره البيلاروسي أمس، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، بتلاعبه بأحد لاعبي الفريق المنافس.

وأثبت نوير، أن مهاراته الفنية لا تقل عن بقية زملائه الذين يشغلون مراكز مختلفة في الملعب، على الرغم من كونه حارس مرمى.

واستعرض نوير خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة مهاراته بالتلاعب بيوري كوفالييف مهاجم بيلاروس، حيث خرج الحارس الألماني من مرماه، وتقمص دور المدافع، ليراوغ كوفالييف بطريقة رائعة، قبل أن يمرر الكرة لأحد زملائه.

وانتهت المباراة بفوز منتخب ألمانيا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، بينما بقي منتخب بيلاروس في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.

المصدر: eurosport.ru