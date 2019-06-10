بالأرقام.. سيلفا رجل مباراة البرتغال وهولندا (فيديو)

نال البرتغالي بيرناردو سيلفا جائزة أفضل لاعب في دوري الأمم الأوروبية بعد إحراز منتخب بلاده لقب البطولة في نسختها الأولى عقب فوزه على نظيره الهولندي 1-0 في المباراة النهائية.

واستطاع لاعب الجناح سيلفا في مباراة أمس الأحد أن يصنع هدف الفوز بتمريرة ممتازة وضعت جيديش في وضعية رائعة للتسديد المباشر على مرمى هولندا ليسجل هدف اللقب.

وشارك اللاعب البالغ 24 عاما في خمس مباريات بالبطولة، نجح خلالها بتسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين، وبلغت دقة تمريراته 87%، ومرر 16 تمريرة حاسمة، وهو أكثر من راوغ اللاعبين برصيد 15 مراوغة، وفقا لموقع سكواوكا للإحصائيات الرياضية.

Bernardo Silva for Portugal in the UEFA Nations League:



• Most chances created (16)

• Most take-ons (15)

• Most tackles (11)

• Most assists (2)



MVP pic.twitter.com/pgbsYHTP2n — Squawka Football (@Squawka) June 9, 2019

وأنهى سيلفا، مشواره هذا الموسم بطريقة مثالية بعد تتويجه بالبطولة الخامسة لهذا الموسم، سواء مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي أو منتخب بلاده.

المصدر: وكالات