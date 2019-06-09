البرازيل تكتسح هندوراس بـ"سباعية" تحضيرا لكوبا أمريكا

اكتسح المنتخب البرازيلي لكرة القدم ضيفه منتخب الهندوراس 7-0 "وديا" اليوم الأحد في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتناوب على سباعية منتخب "راقصو السامبا" كل من غابرييل جيسوس (هدفين) في (د.6 و47) وتياغو سيلفا في (د.13) وفيليبي كوتينيو في (د.37 من ركلة جزاء) وديفيد نيريس في (د.56) وروبرتو فيرمينو في (د.65) وريتشارليسون دي أندرادي في (د.70).

البرازيل 7 × 0 هندوراس | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/Xcg1G8Jszh — مجنوووووون كوره (@6y721J3dvCJOEkz) 9 июня 2019 г.

ويستعد المنتخب البرازيلي للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو، ويلعب "السيليساو" في المجموعة الأولى مع منتخبات فنزويلا وبيرو وبوليفيا.

فيما يستعد منتخب الهندوراس للمشاركة في بطولة الكونكاكاف (الكأس الذهبية) التي تقام خلال الفترة من 15 يونيو إلى 7 يوليو.

ويلعب منتخب الهندوراس في المجموعة الثالثة مع منتخبات جامايكا وكوراساو والسلفادور.

المصدر: وكالات