ركلات الترجيح تمنح إنجلترا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

حصد المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره السويسري بركلات الترجيح 6-5، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

Surely the moment of the match...🥉😏



Jordan Pickford saved a match-winning penalty in England's shoot-out win over Switzerland, but he also slotted his own spot-kick in style! 🎯



Read our full match report as Gareth Southgate's side secure third place: https://t.co/gFKIFMx7U3pic.twitter.com/8QiphJ4XPR — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 9, 2019

ولم ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك طوال الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإنجليزي.

وتألق حارس الأسود الثلاثة جوردان بيكفورد بتصديه لركلة الجزاء السادسة للمنتخب السويسري ليقود منتخب بلاده لإحراز المركز الثالث.

⏲️ RESULT! ⏲️



🇨🇭 Switzerland 0-0 England (England win 6-5 on penalties) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

ℹ️ Three Lions finish third in the Nations League! #NationsLeague — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 9, 2019

وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة وستتجمع بين المنتخبين البرتغالي والهولندي.

المصدر: sportbox.ru