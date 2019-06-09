شهدت مباراة إيطاليا ومضيفتها اليونان والتي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة لتصفيات "يورو 2020" لقطة مؤلمة باصطدام الكرة بطفل جامع كرات.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة، حاول لاعب المنتخب الإيطالي نيكولو باريلا القيام بتمريرة حاسمة باتجاه مرمى المنافس، ولكن مدافع اليونان قطع الكرة بشكل متقن، حيث ارتطمت الكرة بباريلا وخرجت إلى ركلة مرمى لصالح اليونان.

وغضب باريلا لأن الكرة قطعت منه ولم يحصل حتى على ركلة ركنية فسدد الكرة بقدمه اليسرى بشكل عشوائي، ولسوء الحظ ارتطمت الكرة المشتتة بوجه طفل جامع للكرات وأسقطته أرضا، وعلى الفور قفز باريلا من فوق لوحة الإعلانات واقترب من الطفل وعانقه معتذرا منه.

يذكر أن المباراة انتهت لصالح المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة.

المصدر: eurosport.ru