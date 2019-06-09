مورينيو يقترب من العودة للدوري الإنجليزي بفضل شيخ عربي

أفادت تقارير إعلامية بأن الإدارة الجديدة المرتقبة لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي برئاسة الشيخ خالد بن زايد آل نهيان ترغب بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وافق مبدئيا على تولي الإدارة الفنية لنادي نيوكاسل في الموسم المقبل، في حال التواصل معه من قبل المالك الإماراتي الجديد، ليحل خلفا للإسباني رافائيل بينيتيز الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

ولم يدرب مورينيو البالغ 56 عاما منذ ديسمبر الماضي، عندما أقيل من تدريب مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج.

EXCLUSIVE: Jose Mourinho ready for talks over becoming next Newcastle United manager https://t.co/6fKZcroM1Ypic.twitter.com/oKxzw7DRCa — Mirror Football (@MirrorFootball) June 9, 2019

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وتوصل مايك آشلي مالك نيوكاسل الإنجليزي لاتفاق من أجل بيع النادي إلى الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 445.24 مليون دولار.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيكون الشيخ خالد، ثاني مالك إماراتي لناد إنجليزي، بعد الشيخ منصور بن زايد الذي يملك نادي مانشستر سيتي، بطل ثنائية الدوري والكأس في إنجلترا.

والشيخ خالد هو مؤسس "مجموعة بن زايد"، الرائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

يذكر أن مورينيو يمتلك خبرات كبيرة في الكرة الإنجليزية، إذ درب تشيلسي في فترتين، وفاز معه بالدوري الإنجليزي في 3 مناسبات إضافة لألقاب أخرى، وحقق 3 بطولات لمانشستر يوناتيد في الموسم الأول له بما فيها الدوري الأوروبي.

المصدر: mirror.co.uk