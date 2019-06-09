قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أمس السبت، إيقاف كيرامودين كريم الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في أفغانستان مدى الحياة مع توقيع غرامة مالية كبيرة بحقه.

ونشر "الفيفا" بيانا جاء فيه: "نود الإعلان عن اتخاذ قرار بإيقاف رئيس اتحاد أفغانستان السابق مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب، وتقرر أيضا فرض غرامة مالية بمليون فرنك سويسري".

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وتقدمت خمس لاعبات من المنتخب الأفغاني بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، مما دفع "الفيفا" لفتح تحقيق حول الواقعة في وقت سابق.

وكانت خالدة بوبال، القائدة السابقة لمنتخب أفغانستان لكرة القدم، التي شغلت منصب مديرة المنتخب، أول من كسر حاجز الصمت لتفجر فضائح بخصوص اعتداءات جنسية من قبل بعض من مسؤولي الاتحاد الأفغاني، بحق فتيات وشابات في صفوف المنتخب.

المصدر: fifa.com