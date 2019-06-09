شاهد.. شيفتشينكو "الرصاصة" توجه ركلة قاضية على مستوى الرأس لمنافستها

حافظت القرغيزية فالنتينا شيفتشينكو على لقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة UFC، عقب تغلبها على الأمريكية جيسيكا آي خلال دورة UFC 238 التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية.

وتمكنت شيفتشينكو البالغة 31 عاما، والملقبة بـ"الرصاصة" من إنهاء النزال لمصلحتها بالضربة القاضية، عندما وجهت ركلة قوية بقدمها اليسرى لوجه منافستها الأمريكية التي سقطت أرضا على الفور ولم تستطع النهوض، ليعلن الحكم إنهاء النزال بفوز المقاتلة القرغيزية.

وهذا الانتصار، هو الـ16 لشيفتشينكو في مسيرتها الاحترافية مقابل 3 هزائم، فيما منيت الأمريكية بهزيمتها السابعة مقابل 15 انتصارا في مسيرتها.

المصدر: "لينتا. رو"