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كأس العالم الناعمة..استمرار السيطرة الأوروبية ورقم قياسي جديد

الرياضة

كأس العالم الناعمة..استمرار السيطرة الأوروبية ورقم قياسي جديد
Reuters CHRISTIAN HARTMANN
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شهدت منافسات اليوم الثاني من كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا استمرار السيطرة الأوروبية على كافة نتائج المباريات.

ونجح المنتخب الألماني في الفوز بهدف نظيف على نظيره الصيني سجلته جوليا جوين صاحبة الـ19 عاما في الدقيقة الـ66 بتسديدة من خارج المنطقة هزت الشباك على يمين حارسة المرمى الصينية.

ونجح المنتخب الإسباني بقلب تأخره بهدف نظيف أمام منتخب جنوب إفريقيا لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فيما أغدقت سيدات النرويج على شباك نيجيريا بثلاثية نظيفة.

وأظهرت إحصاءات نشرت السبت، أن مباراة افتتاح كأس العالم لكرة القدم للسيدات والتي شهدت مواجهة فرنسا ضد كوريا الجنوبية، جذبت 9.83 مليون مشاهد في البلد المستضيف.

ويعد ذلك أكبر عدد من المشاهدين لمباراة كرة قدم للسيدات في فرنسا، كما حضر 45261 متفرجا باستاد بارك دي برينس، بحسب سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وهو رقم قياسي، إذ سحقت فرنسا منافستها كوريا 4-0 في المجموعة الأولى.

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 وتضرب سيدات أستراليا موعدا مع الإيطاليات، اليوم الأحد، فيما تواجه البرازيليات نظيراتهن في منتخب جامايكا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وتلتقي نواعم إنجلترا بمنتخب إسكوتلندا في المجموعة الرابعة. 

المصدر: وكالات

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