كوريا الجنوبية تضرب موعدا مع الإكوادور في نصف نهائي مونديال الشباب

تأهل المنتخب الكوري الجنوبي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت "20 عاما"، يوم السبت، بفوزه بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 3-3 مع نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

أحرز للمنتخب الكوري الجنوبي كل من لي كانغ-إن في (د.62 من ركلة جزاء) ولي جي-سول في (د.90) وتشو يونغ ووك في (د.96)، بيما أحرز للسنغال وساينو كافين ديانيه في (د.37) وإبراهيما نياني في (د.76 من ركلة جزاء) وأمادو سيسيه في (د.120). ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز كوريا الجنوبية 3-2 .

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في الدور قبل النهائي نظيره الإكوادوري يوم الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي 2-1.

وتقام المباراة النهائية لمونديال الشباب يوم السبت المقبل بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء الجمعة.

المصدر: وكالات