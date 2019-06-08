بلجيكا تهزم كازاخستان بثلاثية في تصفيات "يورو 2020"

انفرد المنتخب البلجيكي بصدارة المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية، بتغلبه على منتخب كازاخستان 3-0 اليوم السبت.

أحرز ثلاثية المنتخب البلجيكي كل من درايس ميرتنز وتيموثي كاستانيي وروميلو لوكاكو في (د.11 و14 و50).

وشهدت المجموعة نفسها انتصارا ساحقا لروسيا على سان مارينو 9-0 كما تغلب منتخب إسكتلندا على نظيره القبرصي 2-1.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى 9 نقاط منفردا بصدارة المجموعة وتلاه المنتخب الروسي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام منتخب إسكتلندا، بينما تجمد رصيد كل من قبرص وكازاخستان عند 3 نقاط وظل منتخب سان مارينو دون رصيد في المركز السادس الأخير.

المصدر: وكالات