إيطاليا وألمانيا تتجاوزان اليونان وبيلاروس في تصفيات "يورو 2020"

تغلب المنتخب الإيطالي على مضيفه اليوناني 3-0 يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وسجل أهداف المنتخب الإيطالي نيكولو باريلا في (د.23) ولورنزو إنسيني في (د.30) وليوناردو بونوتشي في (د.33).

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب اليوناني عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وحقق المنتخب الألماني الانتصار الثاني له في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات "يورو 2020" وتغلب على مضيفه منتخب بيلاروس 2-0 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

أحرز ليروي ساني في (د.13) وماركو رويس في (د.62) هدفي المنتخب الألماني.

وحقق المنتخب الألماني الفوز الثاني في ثاني مباراة له في المجموعة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف المنتخب الإيرلندي الشمالي، بينما ظل منتخب بيلاروس دون رصيد من النقاط بعد أن مني بالهزيمة الثالثة.

المصدر: وكالات