تركيا تسقط فرنسا "بطلة العالم" في تصفيات "يورو 2020"

فجر المنتخب التركي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الفرنسي بطل العالم 2-0 السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.

أحرز كان أيهان في (د.30) وجنكيز أوندار في (د.40) هدفي المنتخب التركي.

وبهذا الفوز رفع المنتخب التركي رصيده إلى 9 نقاط وتصدر المجموعة الثامنة، فيما توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، انتزع منتخب آيسلندا لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه منتخب ألبانيا 1 -0، ورفع المنتخب الآيسلندي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب مولدوفا على ضيفه منتخب أندورا 1-0 وحصد أول 3 نقاط له في البطولة وصعد للمركز الخامس، فيما ظل منتخب أندورا بلا نقاط في قاع الترتيب.

المصدر: وكالات