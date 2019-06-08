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تصفيات "يورو 2020".. روسيا تمطر شباك سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة

الرياضة

تصفيات
Sputnik Владимир Песня
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أمطر المنتخب الروسي شباك ضيفه منتخب سان مارينو بتسعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

وسجل أهداف الدب الروسي كل من، القائد أرتيوم دزيوبا ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 31 من ركلة جزاء و73 و76، وفيودر سمولوف هدفين في الدقيقتين 77 و83، وهدف لكل من ميكيل سيفولي لاعب سان مارينو بالخطأ في مرماه وفيودر كودرياشوف وأنطون ميرانتشوك في الدقائق 25 و36 و41 على الترتيب.

وهذا الانتصار هو الأكبر في تاريخ المنتخب الروسي، والمفارقة بأن الانتصار الأكبر لروسيا كان مسجلا أيضا أمام منتخب سان مارينو ذاته بنتيجة 7-0 عام 1995.

وسدد المنتخب الروسي 43 تسديدة باتجاه مرمى ضيفه، بالمقابل لم يسدد منتخب سان مارينو أي تسديدة باتجاه مرمى الدب الروسي.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة التاسعة، فيما بقي رصيد سان مارينو دون نقاط.

المصدر: matchtv.ru

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