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احتمال غياب الفرعون صلاح عن مباراة مصر القادمة

الرياضة

احتمال غياب الفرعون صلاح عن مباراة مصر القادمة
Reuters Darren Staples
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يدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، إراحة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في مباراة منتخب الفراعنة الودية أمام تنزانيا.

ويرغب الجهاز الفني للمنتخب المصري، في تجربة بعض العناصر التي قد تكون بديلة لمحمد صلاح في مباريات كأس الأمم الإفريقية، على أن يشارك هداف الدوري الإنجليزي في المباراة الاستعدادية الثانية أمام غينيا.

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ولم يتحدد موعد انضمام صلاح لمعسكر المنتخب المصري، رغم وصوله إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر مع عائلته عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر، أن يواجه منتخب مصر نظيره التنزاني يوم الخميس المقبل، على أن يلتقي منتخب غينيا بعدها بثلاثة أيام، ضمن وديات معسكر الفراعنة الذي يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

المصدر: وكالات

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