الأسترالية بارتي تحرز لقب بطولة "رولان غاروس"

توجت الأسترالية آشلي بارتي بلقب بطولة رولان غاروس بفوزها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في النهائي بمجموعتين نظيفتين اليوم السبت.

وتمكنت آشلي من إنهاء اللقاء لمصلحتها بنتيجة 6-1 و6-3 خلال 70 دقيقة. لتحرز لقبها الأول للفردي في البطولات الأربع الكبرى وتصبح أول لاعبة أسترالية تحصد لقب فرنسا المفتوحة للتنس في عمر 46 عاما، اليوم السبت.

وانضمت بارتي المصنفة الثامنة في البطولة إلى مارغريت كورت (1969 و1970 و1973) وإيفون جولاجونج-كاولي (1971) في قائمة اللاعبات الأستراليات اللواتي حصدن لقب الفردي في رولان غاروس في عصر الاحتراف.

المصدر: وكالات