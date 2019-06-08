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قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة السلة تسفر عن مواجهات عربية قوية

الرياضة

قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة السلة تسفر عن مواجهات عربية قوية
twitter@FIBAAsiaCup
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أسفرت قرعة تصفيات بطولة أمم آسيا لكرة السلة 2021، عن مواجهات "عربية" قوية أبرزها بين قطر والسعودية وسوريا في المجموعة الخامسة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات "الفلبين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند" والثانية منتخبات "ماليزيا والصين واليابان وتايبيه" والثالثة منتخبات "هونغ كونغ ونيوزيلندا وأستراليا وغوام" والرابعة "البحرين ولبنان والهند والعراق" والخامسة " قطر والسعودية وسوريا وإيران" فيما ضمت السادسة "الأردن وكازاخستان وسريلانكا وفلسطين".

المصدر: twitter@FIBAAsiaCup

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