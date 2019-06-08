ثيم يقصي دجوكوفيتش ويتأهل لنهائي "رولان غاروس"

بلغ النمساوي دومينيك ثيم، نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس بعد فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا بثلاث مجموعات لاثنتين ليضرب موعدا مع الإسباني رفائيل نادال.

ويلتقي تييم في النهائي مع الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا الذي تخطى السويسري روجر فيدرر في نصف النهائي الجمعة.

وسيكون اللقاء بين اللاعبين الأحد إعادة لنهائي العام الماضي الذي انتهى بفوز سهل لنادال 6-4 و6-3 و6-2 ليعزز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية باللقب الحادي عشر.

وتوقفت المباراة للمرة الأولى الجمعة عندما كان تييم وصيف بطل النسخة الماضية يتقدم 6-2 و3-6 و3-1، وبعد استئنافها ظهر السبت حسم ثيم المجموعة الثالثة 7-5، قبل أن يرد دجوكوفيتش في الرابعة 7-5.

لكن النمساوي الصاعد بقوة تقدم 4-1 وكان في طريقه نحو حسم المباراة قبل أن تهطل الأمطار مجددا على الملاعب الباريسية.

وبعد توقف دام حوالي الساعة، نجح دجوكوفيتش في إدراك التعادل 4-4 لكن ثيم كسر إرسال منافسه في الشوط الثاني عشر ليجدد اللقاء مع نادال في النهائي.

ونجح ثيم في الحاق الهزيمة بنادال أربع مرات على ملاعب ترابية ويأمل بتحقيق فوزه الخامس الذي سيعني تتويجه بأول لقب كبير في مسيرته، ويصبح ثاني لاعب نمساوي يتوج ببطولة رولان غاروس بعد توماس موستر عام 1995.

المصدر: وكالات