إقالة مدرب الجبل الأسود بسبب مقاطعة مباراة كوسوفو في تصفيات "يورو 2020"

أعلن اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم اليوم أنه أقال مدرب منتخبه الوطني، الصربي ليوبيشا تومباكوفيتش بعدما قرر عدم قيادة المنتخب في مباراته ضد كوسوفو أمس في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وقال اتحاد الجبل الأسود في موقعه على الإنترنت: "اتخذ مجلس إدارة اتحاد كرة القدم قرارا بالإجماع بإعفاء تومباكوفيتش من منصبه بعدما قرر عدم قيادة المنتخب الوطني في المباراة".

وأضاف: "يأسف المجلس التنفيذي أيضا لأن ضغط بعض الدوائر نتج عنه انسحاب اللاعبين فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش أيضا من المباراة، أشياء لا علاقة لها بالرياضة هزمت الرياضة وكرة القدم في هذه المناسبة".

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وذكرت صحيفة "فييستي" المحلية، أن ضغط مجموعات جماهير من صربيا أدت لانسحاب تومباكوفيتش بالإضافة إلى ستويكوفيتش وإيفانيتش، اللذين ولدا في صربيا.

وانتهت المباراة التي جرت في المجموعة الأولى بالتعادل 1-1 وأقيمت أمام مدرجات خالية باستاد "بودوتشنوست" بسبب معاقبة الجبل الأسود عقب وقائع عنصرية خلال الهزيمة 5-1 أمام إنجلترا في الملعب نفسه في مارس الماضي.

وأعلن إقليم كوسوفو الذي معظم سكانه من الألبان، استقلاله من جانب واحد عن صربيا من جانب واحد عام 2008.

المصدر: "رويترز"