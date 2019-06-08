بالفيديو..لاعب أوكراني يحتفل بتقبيل صحفية حسناء على الهواء

قام ألكسندر زينتشينكو لاعب المنتخب الأوكراني بتقبيل صحفية على الهواء عقب فوز منتخب بلاده أمام صربيا 5-0 في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وأثناء حوار أجرته الصحفية مع لاعب خط وسط المنتخب الأوكراني ومانشستر سيتي، بعد المباراة قامت بطرح سؤال عن المباراة القادمة للمنتخب الأوكراني أمام لوكسمبورغ فأجاب اللاعب البالغ 22 عاما سريعا ليقوم بتقبيل الصحفية بقوة على خدها، مبتعدا عن الكاميرا.

وبدت الصحفية الحسناء محرجة من الموقف وأعطت الكلمة للاستوديو التحليلي منهية المقابلة.

¡QUE VIVA EL AMOR! Oleksandr Zinchenko y la entrevista más tierna tras el 5-0 de Ucrania en la #Euro2020. 😍⚽❤ pic.twitter.com/umADMibVFV — SportsCenter (@SC_ESPN) June 8, 2019

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يذكر أن المنتخب الأوكراني عزز صدارته للمجموعة الثانية بفوزه العريض على نظيره الصربي في الجولة الثالثة برصيد برصيد 7 نقاط، في المقابل تجمد رصيد المنتخب الصربي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

المصدر: "تويتر"