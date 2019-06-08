شاهد.. افتتاح حديقة المشجعين في بطرسبورغ استعدادا ليورو 2020

افتتحت في مدينة بطرسبورغ الروسية حديقة للمشجعين بمناسبة مشاركة "العاصمة الشمالية" لروسيا في استضافة بطولة أمم أوروبا لكرة القدم صيف 2020.

وحضر مراسم افتتاح الحديقة فلاديمير كيريلوف نائب عمدة مدينة بطرسبورغ، وأليكسي سوروكين رئيس اللجنة المنظمة ليورو 2020 في بطرسبورغ، والعديد من أساطير الساحرة المستديرة، كالفرنسي كريستيان كاريمبو والإنجليزي سول كامبل.

وأكد كيريلوف في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، الجاهزية التامة للمدينة في استضافة مباريات يورو 2020، وأعرب عن ثقته بأن التنظيم سيكون على أعلى مستوى، بعد الخبرة الكبيرة التي تراكمت باستضافة روسيا الناجحة لكأس العالم 2018.

وتشهد الحديقة التي ستعمل حتى الـ12 من يونيو الجاري (قبل عام كامل من انطلاق البطولة)، تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات الرياضية.

وبعد مراسم افتتاح الحديقة، قام الضيوف بمجموعة من الأنشطة الرياضية كما التقطوا صورا تذكارية مع تميمة البطولة سكيلزي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، والمدن هي أمستردام، باكو، بلباو، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، دبلن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما، وبطرسبورغ.

وستستضيف بطرسبورغ 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، وواحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: gov.spb.ru