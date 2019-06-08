 
مباشر

الأوروغواي تستعد لـ"كوبا أمريكا" بثلاثية أمام بنما (فيديو)

الرياضة

الأوروغواي تستعد لـ
Reuters STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyj7

حقق منتخب أوروغواي فوزا على بنما 3-0 في مباراة ودية ضمن استعدادات "السيليستي" لبطولة "كوبا أمريكا" التي ستنطلق في 14 يونيو الجاري.

وجاءت أهداف السيليستي عبر جورجيان دي آراسكايتا عند الدقيقة 18، قبل أن يعزز النتيجة لويس سواريز بهدف ثان في الدقيقة 68 وليضيف بعد ذلك بعشر دقائق فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث.

وسيستهل منتخب الأوروغواي مشاركته بالبطولة في الـ16 من الشهر الجاري أمام الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا تشيلي واليابان.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا