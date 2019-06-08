الأوروغواي تستعد لـ"كوبا أمريكا" بثلاثية أمام بنما (فيديو)

حقق منتخب أوروغواي فوزا على بنما 3-0 في مباراة ودية ضمن استعدادات "السيليستي" لبطولة "كوبا أمريكا" التي ستنطلق في 14 يونيو الجاري.

وجاءت أهداف السيليستي عبر جورجيان دي آراسكايتا عند الدقيقة 18، قبل أن يعزز النتيجة لويس سواريز بهدف ثان في الدقيقة 68 وليضيف بعد ذلك بعشر دقائق فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث.

وسيستهل منتخب الأوروغواي مشاركته بالبطولة في الـ16 من الشهر الجاري أمام الإكوادور ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا تشيلي واليابان.

المصدر: وكالات