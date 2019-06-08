كأس العالم الناعمة: فرنسا تتخطى كوريا الجنوبية برباعية

حقق منتخب فرنسا في كرة القدم للسيدات فوزا على نظيره الكوري الجنوبي 4-0 الجمعة في مباراة افتتاح كأس العالم الذي تستضيفه فرنسا حتى 7 يوليو على ملعب "بارك دي برانس".

وافتتح المنتخب المضيف التسجيل مبكرا عبر يوجين لو سوميه في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينهي المنتخب صاحب الأرض الشوط الأول بثلاثية بعدما أضافت ويندي رينار هدفين من رأسيتين عند الدقيقتين 35 و45+2.

وفي الشوط الثاني، اختتمت قائدة المنتخب أماندين هنري المهرجان بتسجيلها الهدف الرابع قبل خمس دقائق من صافرة نهاية المباراة.

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ويلتقي اليوم منتخبا النرويج ونيجيريا ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تواجه ألمانيا الصين، وتلاقي إسبانيا سيدات جنوب إفريقيا في منافسات المجموعة الثانية.

يذكر أنه يشارك في المسابقة 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات.

المصدر: "أ ف ب"