بالفيديو.. حادث اصطدام يبعد هاملتون عن صدارة تجارب سباق كندا

تعرض سائق "مرسيدس" البريطاني لويس هاميلتون لحادث باصطدامه بحائط، خلال الفترة الثانية للتجارب الحرة لجائزة كندا الكبرى الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا1.

ولم يتمكن بطل العالم خمس مرات من تكرار إنجاز الفترة الأولى حيث انتزع قمة لائحة الأوقات بتوقيت قدره 1:12,767 دقيقة متقدما بفارق 0,147 ثانية على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس، لتنتهي مغامرته في الفترة الثانية في الحائط مكتفيا باحتلال المركز السادس.

فيما حقق سائق "فيراري" شارل لوكلير القادم من موناكو أسرع توقيت إجمالي قدره 1:12,177 دقيقة، متقدما بفارق 0,074 ثانية على زميله الألماني سيباستيان فيتل.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للسائقين برصيد 137 نقطة بفارق 17 نقطة عن وصيفه بوتاس، فيما يحتل فيتل المركز الثالث متأخرا بفارق 55 نقطة عن البريطاني.

المصدر: وكالات