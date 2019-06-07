تونس تفوز على العراق بثنائية استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا

فاز المنتخب التونسي على ضيفه العراقي، 2-0، في مباراته "الودية" الأولى، استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.

أحرز وهبي خرزي في (د.4) وبسام الصرارفي في (د.29) هدفي منتخب تونس.

وتخوض تونس، الدور الأول في كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب موريتانيا، ومالي، وأنغولا.

المصدر: وكالات