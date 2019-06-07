إيطاليا تضرب موعدا مع أوكرانيا في نصف نهائي مونديال الشباب

تأهل منتخب إيطاليا إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره المالي 4-2 اليوم الجمعة، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.

تناوب على رباعية المنتخب الإيطالي كل من اللاعب المالي إبراهيما كوني بالخطأ في مرمى فريقه في (د.12) وأندريا بينامونتي في (د.60) وبينامونتي في (د.83 من ركلة جزاء) وديفيد فراتسي في (د.84)، بينما أحرز هدفي المنتخب المالي سيكو كوايتا في (د.45) ومحمد كمارا في (د.78).

وعانى المنتخب المالي من النقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه عثمانو دياكيتي لتدخله القوي على لوكا بلغريني لاعب منتخب إيطاليا في الدقيقة 21.

وستلعب إيطاليا في مباراة الدور قبل النهائي أمام منتخب أوكرانيا الذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على كولومبيا بهدف نظيف سجله دانيلو سكان في (د.11).

المصدر: وكالات