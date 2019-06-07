رولان غاروس.. الأمطار توقف مواجهة نصف النهائي بين دجوكوفيتش وثيم

تسبب سوء الأحوال الجوية في توقف مواجهة نوفاك دجوكوفيتش أمام دومينيك ثيم، في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، اليوم الجمعة.

وكان ثيم متقدما 6-2 و3-6 و3-1، قبل أن تجبر الأمطار، المنظمين على إيقاف اللعب للمرة الثانية.

وقال المنظمون إن حاملي التذاكر في هذه المباراة سيستردون أموالهم.

وستستكمل المباراة عند العاشرة صباح السبت (ت غ)، بحسب المنظمين.

وتأجلت مباريات الأربعاء في الدور ربع النهائي إلى الخميس بسبب الأمطار، علما بأن آخر مرة تأجلت فيها مباريات يوما كاملا في رولان غاروس كانت في 30 مايو 2016.

ورولان غاروس 2019 هي أول بطولة في الغراند سلام تجمع المصنفين الأربعة الأوائل في المربع الذهبي منذ أن تحقق ذلك عام 2013 في بطولة أستراليا المفتوحة.

المصدر: وكالات